Отмена статьи за незаконное обогащение: опубликован список просивших об этом нардепов

В настоящее время НАБУ расследует около 50 дел по данной статье.
Во вторник, 26 февраля, Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса, запрещающую незаконное обогащение чиновников, в связи с ее несоответствием принципам презумпции невиновности и верховенства права.
В УК статью внесли в 2015 году в связи с требованиями ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом. В конце 2017 года 59 народных депутатов во главе с парламентарием от Народного фронта Павлом Пинзеником решили обратиться в суд с требованием признать статью неконституционной.
Портал Liga.net приводит список имен парламентариев:
- Руслан Сольвар, БПП
- Андрей Шинкович, БПП
- Александр Кирш, Народный фронт
- Геннадий Чекита, БПП
- Дмитрий Святаш, Відродження
- Геннадий Бобов, Відродження
- Артем Ильюк, Відродження
- Василий Гуляев, Відродження
- Олег Кулинич, Відродження
- Федор Негой, БПП
- Павел Пинзеник, Народный фронт
- Ярослав Едаков, Народный фронт
- Дмитрий Стеценко, Народный фронт
- Константин Павлов, Оппоблок
- Дмитрий Колесников, Оппоблок
- Андрей Гальченко, Оппоблок
- Иван Мирный, Оппоблок
- Евгений Балицкий, Оппоблок
- Сергей Сажко, Оппоблок
- Максим Поляков, Народный фронт
- Наталья Королевская, Оппоблок
- Татьяна Бахтеева, Оппоблок
- Виктор Бондарь, Відродження
- Василий Нимченко, Оппоблок
- Игорь Шурма, Оппоблок
- Станислав Березкин, Воля народа
- Антон Киссе, Відродження
- Валерий Лунченко, Народный фронт
- Игорь Бриченко, Народный фронт
- Тарас Креминь, Народный фронт
- Федор Бендюженко, Народный фронт
- Александр Горбунов, Народный фронт
- Николай Княжицкий, Народный фронт
- Владислав Данилин, Народный фронт
- Олег Крышин, Народный фронт
- Борис Козырь, БПП
- Дмитрий Андриевский, БПП
- Елена Масорина, Народный фронт
- Виталий Корчик, Народный фронт
- Евгений Дейдей, Народный фронт
- Владимир Шкварилюк, Народный фронт
- Анатолий Дырив, Народный фронт
- Сергей Фаермарк, Народный фронт
- Роман Заставный, Народный фронт
- Юрий Вознюк, Народный фронт
- Дмитрий Лубинец, БПП
- Вадим Пидберезняк, Народный фронт
- Виктор Развадовский, Відродження
- Юрий Шаповалов, Відродження
- Валерий Писаренко, Відродження
- Сергей Мельничук, Радикальная партия
- Елена Бойко, Народный фронт
- Сергей Мартыняк, Воля народа
- Геннадий Ткачук, БПП
- Артур Палатный, БПП
- Валерий Ищенко, БПП
- Олег Великин, БПП
- Андрей Шипко, Відродження
- Игорь Молоток, Воля народа
В настоящее время НАБУ расследует около 50 дел по данной статье. Обвинения уже предъявили бывшему и.о. главы Госфискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и экс-чиновнику ГПУ Дмитрию Сусу.
Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.