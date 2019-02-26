Отмена статьи за незаконное обогащение: опубликован список просивших об этом нардепов

26 февраля 2019, 23:28

В настоящее время НАБУ расследует около 50 дел по данной статье.

Верховная Рада, заседание 20 февраля
Верховная Рада / Reuters

Во вторник, 26 февраля, Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса, запрещающую незаконное обогащение чиновников, в связи с ее несоответствием принципам презумпции невиновности и верховенства права.

В УК статью внесли в 2015 году в связи с требованиями ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом. В конце 2017 года 59 народных депутатов во главе с парламентарием от Народного фронта Павлом Пинзеником решили обратиться в суд с требованием признать статью неконституционной.

Портал Liga.net приводит список имен парламентариев:

  1. Руслан Сольвар, БПП
  2. Андрей Шинкович, БПП
  3. Александр Кирш, Народный фронт
  4. Геннадий Чекита, БПП
  5. Дмитрий Святаш, Відродження
  6. Геннадий Бобов, Відродження
  7. Артем Ильюк, Відродження
  8. Василий Гуляев, Відродження
  9. Олег Кулинич, Відродження
  10. Федор Негой, БПП
  11. Павел Пинзеник, Народный фронт
  12. Ярослав Едаков, Народный фронт
  13. Дмитрий Стеценко, Народный фронт
  14. Константин Павлов, Оппоблок
  15. Дмитрий Колесников, Оппоблок
  16. Андрей Гальченко, Оппоблок
  17. Иван Мирный, Оппоблок
  18. Евгений Балицкий, Оппоблок
  19. Сергей Сажко, Оппоблок
  20. Максим Поляков, Народный фронт
  21. Наталья Королевская, Оппоблок
  22. Татьяна Бахтеева, Оппоблок
  23. Виктор Бондарь, Відродження
  24. Василий Нимченко, Оппоблок
  25. Игорь Шурма, Оппоблок
  26. Станислав Березкин, Воля народа
  27. Антон Киссе, Відродження
  28. Валерий Лунченко, Народный фронт
  29. Игорь Бриченко, Народный фронт
  30. Тарас Креминь, Народный фронт
  31. Федор Бендюженко, Народный фронт
  32. Александр Горбунов, Народный фронт
  33. Николай Княжицкий, Народный фронт
  34. Владислав Данилин, Народный фронт
  35. Олег Крышин, Народный фронт
  36. Борис Козырь, БПП
  37. Дмитрий Андриевский, БПП
  38. Елена Масорина, Народный фронт
  39. Виталий Корчик, Народный фронт
  40. Евгений Дейдей, Народный фронт
  41. Владимир Шкварилюк, Народный фронт
  42. Анатолий Дырив, Народный фронт
  43. Сергей Фаермарк, Народный фронт
  44. Роман Заставный, Народный фронт
  45. Юрий Вознюк, Народный фронт
  46. Дмитрий Лубинец, БПП
  47. Вадим Пидберезняк, Народный фронт
  48. Виктор Развадовский, Відродження
  49. Юрий Шаповалов, Відродження
  50. Валерий Писаренко, Відродження
  51. Сергей Мельничук, Радикальная партия
  52. Елена Бойко, Народный фронт
  53. Сергей Мартыняк, Воля народа
  54. Геннадий Ткачук, БПП
  55. Артур Палатный, БПП
  56. Валерий Ищенко, БПП
  57. Олег Великин, БПП
  58. Андрей Шипко, Відродження
  59. Игорь Молоток, Воля народа

В настоящее время НАБУ расследует около 50 дел по данной статье. Обвинения уже предъявили бывшему и.о. главы Госфискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и экс-чиновнику ГПУ Дмитрию Сусу.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

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