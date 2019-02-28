В Transparency International заговорили о провале антикоррупционной реформы в Украине

28 февраля 2019, 08:30

Декриминализация незаконного обогащения означает амнистию для должностных лиц с сомнительным состоянием.

Конституционный суд
В Transparency International оценили решение КСУ / Униан

В Украине решением Конституционного суда о признании статьи УК о незаконном обогащении неконституционной практически нивелирована вся антикоррупционная реформа.

Как говорится в заявлении Transparency International Ukraine, декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительным состоянием.

В выводах TI подчеркивается, что все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, полученные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за незаконное обогащение, а сама система декларирования превратится из механизма разоблачения коррупционных состояний и инициирования привлечения к ответственности в систему информирования населения об обогащении чиновников.

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Также отмечается, что теперь чиновники будут декларировать роскошные состояние без всякого страха и без юридических последствий а решение о неконституционности этой статьи Уголовного кодекса будет иметь обратное действие во времени. Вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает официальные доходы этих государственных служащих.

При этом в TI указали, что декриминализация незаконного обогащения нарушает международные обязательства Украины и может привести к прекращению сотрудничества с Международным валютным фондом.

В выводах поясняется, что отсутствовали юридические основания считать преступление незаконного обогащения неконституционным и таким, которое нарушает презумпцию невиновности.

"Бремя доказывания преступления незаконного обогащения лежит на стороне обвинения. Так, для квалификации деяния по статье 3682 УК прокуратура должна будет доказать наличие всех элементов соответствующего состава преступления", - объясняют антикоррупционеры.

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Авторы заявления добавили, что даже если бы положение статьи 3682 Уголовного кодекса Украины ограничивало действие принципа презумпции невиновности, это не должно было бы препятствовать криминализации незаконного обогащения и привлечению к уголовной ответственности лиц, которые обогатились незаконно.

Практика Европейского суда по правам человека (решение по делу Салабиаку против Франции) доказывает, что в случае, если речь идет о важных общественных интересах, а право человека на защиту является обеспеченным, уголовное право допускает разумное и пропорциональное предположение касательно определенного факта или права.

Напомним, ранее источник в НАБУ рассказал, чем обернется отмена статьи за незаконное обогащение.

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Конституционный Суд Transparency International незаконное обогащение
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