"Безвиз не поможет": эксперт рассказал о неожиданном последствии вспышки кори в Украине

Корь стремительно распространяется в Украине

Массовый отказ украинских родителей делать прививки своим детям привел к масштабной проблеме с инфекционными заболеваниями, в частности – кори.

Как подчеркнул президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, виноваты в этом сами родители, однако он также возложил вину и на государство, которое на предоставляет адекватную информацию по этой теме и не проводит просветительскую кампанию

Вместе с тем Глузман сообщил, что вспышка кори грозит Украине потерей безвизового режима с рядом стран Евросоюза.

"Европейские депутаты говорят, что в закрытом режиме в некоторых странах ЕС обсуждается возможность закрытия границы с Украиной. И никакие безвизы нам не помогут", - рассказал он в интервью на канале 112 Украина.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2018 год, Украина является лидером по заболеванию, с большим отрывом опережая другие страны.

Так, суммарное количество больных корью в стране за 2018 год оказалось выше, чем в остальных странах европейского региона вместе взятых - 53 тысячи случаев заражения в Украине против 34 тысяч в других странах Старого Света.