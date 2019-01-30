Стало известно, объявят ли в Украине эпидемию кори

В Украине Минздрав не будет объявлять эпидемию кори

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что Минздрав не станет объявлять в стране эпидемию кори.

Украинцам стоит вакцинироваться от кори, рассказала чиновница после заседания Кабмина, пишет УНИАН.

По словам и.о. министра, в Украине нужно расширить возможности для вакцинации, сделать вакцины более доступными.

"Мы не будем объявлять эпидемию. Но это только слово, это не имеет никакого значения…", — заявила она.

Ранее Ульяна Супрун говорила, что Минздрав планирует созвать специальную комиссию для объявления эпидемии кори в Украине.

Напомним, в Одесской области в селе Шевченково Килийского района десятки детей заболели корью, был введен карантин. Позже в городе Килия один человек заболел корью, поэтому, кроме Шевченково, карантин ввели и в Килии, и в селе Лески.