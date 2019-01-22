Вспышка кори на Одесчине: расширена зона карантина, число больных серьезно возросло

В Шевченково число больных корью возросло почти до 60 человек / slovoidilo.ua

В Одесской области в селе Шевченково Килийского района количество людей, которые заболели корью, серьезно возросло и составило 58 человек.

В городе Килия один человек заболел корью, поэтому, кроме Шевченково, карантин ввели и в Килии, и в селе Лески, сообщил глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.

"Ситуация по коре: по состоянию на 10:00 (22 января — Ред.) подтверждены 58 случаев заболевания корью. Госпитализированы в инфекционное отделение Килийского ЦРБ двое маленьких детей...", — отметил он.

Ранее Павел Бойченко сообщил, что в Шевченково число детей, которые заболели корью, достигло 48 человек.

По его словам, вспышка кори — следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации. С 21 января в Шевченково в учебных заведениях и в детском саду "Тополек" введен карантин.