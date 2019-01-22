Вспышка кори на Одесчине: расширена зона карантина, число больных серьезно возросло

22 января 2019, 16:18

В Одесской области из-за кори карантин введен уже в трех населенных пунктах.

На Одесчине количество больных корью возросло почти до 60 человек
В Шевченково число больных корью возросло почти до 60 человек / slovoidilo.ua

В Одесской области в селе Шевченково Килийского района количество людей, которые заболели корью, серьезно возросло и составило 58 человек.

В городе Килия один человек заболел корью, поэтому, кроме Шевченково, карантин ввели и в Килии, и в селе Лески, сообщил глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.

"Ситуация по коре: по состоянию на 10:00 (22 января — Ред.) подтверждены 58 случаев заболевания корью. Госпитализированы в инфекционное отделение Килийского ЦРБ двое маленьких детей...", — отметил он.

Ранее Павел Бойченко сообщил, что в Шевченково число детей, которые заболели корью, достигло 48 человек. 

По его словам, вспышка кори — следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации. С 21 января в Шевченково в учебных заведениях и в детском саду "Тополек" введен карантин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
дети Одесчина корь Павел Бойченко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:27
На пост президента Украины претендуют еще три кандидата
17:23
Платить либо нет: В НКРЭКУ дали разъяснение насчет новых громадных платежек за газ
17:10
В России возросло число жертв крушения ракетоносца
17:02
Вероятный любовник Собчак рассказал о своем разбитом носе
17:01
Снегопады и метели: синоптик пояснила, кому 23 января лучше остаться дома Видео
16:45
Российский пропагандист Соловьев купил еще одну виллу в Италии и автомобиль Maybach Видео
16:36
Выборы-2019: Аваков рассказал, как большинство кандидатов в президенты нарушают закон
16:18
Вспышка кори на Одесчине: расширена зона карантина, число больных серьезно возросло Видео
16:15
"Это будут выборы новой жизни": Кравчук рассказал, кого поддержит на выборах
16:09
Евровидение-2019: стал известен порядок выступления участников нацотбора
16:00
"А вот и он": Анастасия Волочкова рассекретила имя возлюбленного Фото Видео
15:58
Захват пассажирского самолета из Москвы: чем все закончилось Видео
15:37
Путинский пропагандист Киселев проиграл суд на миллионы архитектору своей виллы
15:36
"Шакалята бесхребетные": в Запорожье жестоко избили известного активиста Фото
15:30
Политолог назвал единственное условие прекращения войны на Донбассе Видео
15:29
Нашли замену: стало известно, кто вместо Tayanna будет соревноваться в нацотборе Евровидения-2019 Видео
15:00
"Социальный взрыв, переворот": обозреватель спрогнозировал изменение режима в России Видео
14:57
В УПЦ МП обвинили ПЦУ в новом захвате храма Фото Видео
14:48
Чиновница Администрации президента Украины похитила свою дочь и закрыла в квартире - СМИ Видео
14:43
Юлия Тимошенко официально объявила про поход в президенты
14:33
Пожар на судах в Керченском проливе: "глава" Крыма уточнил количество жертв Видео
14:30
Над Ла-Маншем пропал самолет с известным футболистом
14:27
Порошенко тратит миллионы из бюджета на свою пиар-кампанию - СМИ Видео
14:26
Леся Никитюк в ярком купальнике призналась, во сколько ей обходится отдых на Мальдивах
14:25
Газовый транзит через Украину: в ФРГ прокомментировали переговоры с Россией Видео
14:08
Крушение ракетоносца в России: названо число жертв
13:44
Дело Зайцевой: в суд доставят ключевого пропавшего свидетеля Видео
13:38
В России разбился ракетоносец — СМИ
13:28
Даша Астафьева "засветила" соски на откровенном фото
13:22
В России захватили пассажирский самолет: что известно Видео
13:19
"Самые активные поздравления будут от тех, кто сильнее всего раскалывает страну": соцсети о Дне соборности
13:10
ЕС предлагает Украине новый газовый контракт на 10 лет
13:07
"Фактически шантаж": Нафтогаз огласил первые итоги переговоров по транзиту Видео
12:26
В ПАСЕ назвали причину исключения Украины из ключевого комитета Видео
12:21
"Я говорю нет": Tayanna отказалась участвовать в нацотборе на Евровидение-2019
12:17
Тимошенко – это пуля, а не агент Кремля, - Луценко
12:15
ГБР возбудило уголовное дело в отношении действий Гриценко
12:10
"Атмосфера выходит на работу после праздников": синоптики напугали прогнозом погоды на неделю Видео
12:05
Скандал в Винницкой области: священник УПЦ МП выгнал из церкви дочь бойца АТО Видео
12:03
Монетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки люди Видео
12:01
Drive Ukraine 2030: мнение украинцев о приоритетах развития транспортного сектора реклама
11:45
Настоящая Злука в Украине наступит, когда мы перестанем доказывать, что мы едины мнение
11:42
Муж Ксении Собчак Виторган подрался с ее предполагаемым любовником
11:20
"Агент ФСБ": Луценко раскрыл новые детали по делу Савченко и Рубана Видео
11:15
Яценюк о Дне Соборности: "Новая Украина появилась, потому что мы были вместе"
10:59
"Как один день": муж Маши Ефросининой показал их совместное фото десятилетней давности
10:33
"Ленточка на п*ське": Сергей Шнуров публично высмеял шпагаты Волочковой
10:30
Кто кому мать: в ПЦУ ответили РПЦ на обвинения в неканоничности Видео
10:28
Месть за Крым: российский публицист рассказал, как из-за слабости Путина РФ теряет Курилы Видео
10:12
Экономика Украины сегодня держится только на заробитчанах мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять