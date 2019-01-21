На Одесчине корь скосила почти 50 детей, введен карантин

В Шевченково корью заболели почти 50 детей / 24 канал

В селе Шевченково Килийского района Одесской области количество детей, заболевших корью, возросло до 48 человек.

С понедельника, 21 января, в Шевченково в учебных заведениях и в детском саду "Тополек" введен карантин, сообщил глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.

"...Все заболевшие дети из числа отказников от вакцинации… Вспышка кори — следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации", — отметил он.

Напомним, в августе 2018-го во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Украина стала лидером по заболеваемости корью среди европейских стран, за первое полугодие в украинском государстве заболели десяти тысяч людей.