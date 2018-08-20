Украина стала лидером по числу больных корью в Европе

Кроме Украины, более тысячи случаев заболевания зафиксировано еще в шести странах
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украина стала лидером по заболеваемости корью среди европейских стран.
Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на отчет организации, только за первое полугодие корью здесь заболели 23000 человек - больше половины всех европейских больных.
За это время в стране заболело в шесть раз больше людей, чем за весь 2017 год.
Кроме Украины, более тысячи случаев заболевания зафиксировано еще в шести странах: Франции, Грузии, Греции, Италии, России и Сербии.
Причем Сербия - лидер по числу смертей от кори - в 2018 году здесь погибли 14 человек.
Отмечается, что еще год назад Украина занимала третью строчку в списке стран с наибольшим числом заболевших корью.
В июле сообщалось, что в Украине будут принудительно вакцинированы от кори взрослые, которые по эпидемическим показаниям находятся в группе риска.