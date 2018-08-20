Украина стала лидером по числу больных корью в Европе

Корь / 24 канал

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украина стала лидером по заболеваемости корью среди европейских стран.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на отчет организации, только за первое полугодие корью здесь заболели 23000 человек - больше половины всех европейских больных.

За это время в стране заболело в шесть раз больше людей, чем за весь 2017 год.

Кроме Украины, более тысячи случаев заболевания зафиксировано еще в шести странах: Франции, Грузии, Греции, Италии, России и Сербии.

Причем Сербия - лидер по числу смертей от кори - в 2018 году здесь погибли 14 человек.

Отмечается, что еще год назад Украина занимала третью строчку в списке стран с наибольшим числом заболевших корью.

В июле сообщалось, что в Украине будут принудительно вакцинированы от кори взрослые, которые по эпидемическим показаниям находятся в группе риска.