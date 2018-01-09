Эпидемия кори в Украине набирает обороты: заболеваемость выросла в 43 раза за год

Заболеваемость корью в Украине выросла в 43 раза за 11 месяцев 2017 по сравнению с 2016 годом.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ), всего в прошлом году диагноз был подтвержден 3382 лицам.

"По данным Центра общественного здоровья, за 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 3382 случая заболевания корью (интенсивный показатель на 100 тыс. населения 7,94), за аналогичный период 2016 было зарегистрировано 78 случаев кори (интенсивный показатель 0, 18), наблюдается рост заболеваемости в 43,3 раза", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что заболеваемость распространяется в основном среди детей - 75,6% заболевших или 2558 случаев кори зарегистрировано именно у детей. За 11 месяцев 2016 года заразившихся корью детей было всего 61.