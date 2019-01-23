В Украине могут объявить эпидемию кори - Минздрав

Ульяна Супрун / Znaj

Минздрав планирует созвать специальную комиссию для объявления эпидемии кори в Украине. Такой вариант развития событий допускает руководитель ведомства Ульяна Супрун.

"Сейчас, чтобы объявить эпидемию, мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы до конца недели собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, пора ли объявлять эпидемию. Когда эпидемия, тогда Минздрав имеет больше полномочий, чтобы закупать вакцины", - цитирует Супрун "Укринформ".

Читайте такжеМОЗ обнародовал график прививок для Украины 2019По данным Минздрава, в текущем году от осложнений кори умерли уже 5 человек. В 2018 году корь забрала жизни 16 украинцев.

Ранее детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко сообщил, что есть 100%-й симптом кори — появление белых точечек во рту, вокруг которых может быть небольшое покраснение. Появившиеся белые точки можно сравнить с манкой, поскольку они маленькие и круглые. Главная опасность кори — это осложнения которые она может вызвать, например, пневмонию или воспаление головного мозга (энцефалит).