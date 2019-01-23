Врач назвал 100%-й симптом кори

Белые точечки во рту, вокруг которых может быть небольшое покраснение, — 100%-й симптом кори, сообщил врач

Детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко сообщил, что есть 100%-й симптом кори — появление белых точечек во рту, вокруг которых может быть небольшое покраснение.

Появившиеся белые точки можно сравнить с манкой, поскольку они маленькие и круглые, рассказал медик в эфире "Сніданку з 1+1", пишет ТСН.

По словам собеседника, главная опасность кори — это осложнения которые она может вызвать, например, пневмонию или воспаление головного мозга (энцефалит).

"…корь начинается с температуры и явлений, похожих на ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции — Ред.) — кашель, насморк. А потом где-то на третий-четвертый день появляется сыпь", — отметил Евтушенко.

Врач добавил, что сыпь чаще всего напоминает крупные пятна. "...она появляется в первую очередь на лице, на голове", — добавил инфекционист.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в селе Шевченково Килийского района десятки людей заболели корью, был введен карантин. Позже в городе Килия один человек заболел корью, поэтому, кроме Шевченково, карантин ввели и в Килии, и в селе Лески.