Врач назвал 100%-й симптом кори

Инфекционист отметил, что корь начинается с температуры, кашля и насморка.
Детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко сообщил, что есть 100%-й симптом кори — появление белых точечек во рту, вокруг которых может быть небольшое покраснение.
Появившиеся белые точки можно сравнить с манкой, поскольку они маленькие и круглые, рассказал медик в эфире "Сніданку з 1+1", пишет ТСН.
По словам собеседника, главная опасность кори — это осложнения которые она может вызвать, например, пневмонию или воспаление головного мозга (энцефалит).
"…корь начинается с температуры и явлений, похожих на ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции — Ред.) — кашель, насморк. А потом где-то на третий-четвертый день появляется сыпь", — отметил Евтушенко.
Врач добавил, что сыпь чаще всего напоминает крупные пятна. "...она появляется в первую очередь на лице, на голове", — добавил инфекционист.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в селе Шевченково Килийского района десятки людей заболели корью, был введен карантин. Позже в городе Килия один человек заболел корью, поэтому, кроме Шевченково, карантин ввели и в Килии, и в селе Лески.