Российская оппозиция ведет тайные диалоги с украинскими чиновниками - Politico

Представители украинской власти с осторожностью относятся к контактам с россиянами и на это есть причина.

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Российская оппозиция хочет диалога с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

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Оппозиционеры из России непублично общаются с представителями Украины

Россияне хотят вывести диалог на уровень украинского президента

Оппозиция РФ считает, что ЕС может стать посредником между ними и украинскими властями

Российские оппозиционеры тайно общаются с украинскими чиновниками. Об этом изданию Politico сообщил российско-британский журналист и критик Кремля Владимир Кара-Мурза.

Отмечается, что представители Киева с осторожностью относятся к такому диалогу, ведь опасаются, что российское оппозиционное движение до сих пор руководствуется имперскими взглядами относительно вторжения РФ в Украину.

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Несмотря на это, как утверждает Кара-Мурза, "за кулисами" переговоры таки происходят и оппозиция страны-агрессора России хочет вывести их на самый высокий уровень, то есть президента Украины Владимира Зеленского.

Добавим, что еще один российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил о возможном посредничестве Европейского Союза между так называемым демократическим движением России и украинским правительством.

Деятельность российской оппозиции - последние новости

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что сейчас реальной политической оппозиции в России фактически не существует, поэтому россияне не могут выйти против диктатора, ведь им нужен толчок со стороны влиятельной внутренней силы.

Ранее Марат Гельман объяснял, что люди, которые, возможно, думали о свержении власти в РФ оказались в очень слабой позиции, ведь Америка демонстративно перестала их поддерживать.

Накануне, как сообщал Главред, в рамках большого обмена заключенными между Россией и Западом освободили таких российских оппозиционных политиков, как Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров.

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