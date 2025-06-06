Российская оппозиция ведет тайные диалоги с украинскими чиновниками - Politico

Главное:
- Оппозиционеры из России непублично общаются с представителями Украины
- Россияне хотят вывести диалог на уровень украинского президента
- Оппозиция РФ считает, что ЕС может стать посредником между ними и украинскими властями
Российские оппозиционеры тайно общаются с украинскими чиновниками. Об этом изданию Politico сообщил российско-британский журналист и критик Кремля Владимир Кара-Мурза.
Отмечается, что представители Киева с осторожностью относятся к такому диалогу, ведь опасаются, что российское оппозиционное движение до сих пор руководствуется имперскими взглядами относительно вторжения РФ в Украину.
Несмотря на это, как утверждает Кара-Мурза, "за кулисами" переговоры таки происходят и оппозиция страны-агрессора России хочет вывести их на самый высокий уровень, то есть президента Украины Владимира Зеленского.
Добавим, что еще один российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил о возможном посредничестве Европейского Союза между так называемым демократическим движением России и украинским правительством.
Деятельность российской оппозиции - последние новости
Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что сейчас реальной политической оппозиции в России фактически не существует, поэтому россияне не могут выйти против диктатора, ведь им нужен толчок со стороны влиятельной внутренней силы.
Ранее Марат Гельман объяснял, что люди, которые, возможно, думали о свержении власти в РФ оказались в очень слабой позиции, ведь Америка демонстративно перестала их поддерживать.
Накануне, как сообщал Главред, в рамках большого обмена заключенными между Россией и Западом освободили таких российских оппозиционных политиков, как Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров.
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