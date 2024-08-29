Никаких переговоров не может быть: оппозиционер РФ заявил о войне в Украине

Вследствие "операции" ВСУ в Курской области Путин точно не захочет в ближайшее время идти на перемирие.

https://glavred.info/war/nikakih-peregovorov-ne-mozhet-byt-oppozicioner-rf-zayavil-o-voyne-v-ukraine-10592750.html Ссылка скопирована

Илья Пономарев не верит в перемирие между РФ и Украиной/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook Генштаб ВСУ

Бывший депутат Госдумы РФ, а также оппозиционер Илья Пономарев заявил, что пока США считает, что "операция" в Курской области сможет побудить Россию к миру, Путин не пойдет на такие переговоры и приложит максимально усилий, чтобы выбить ВСУ со своей территории. Об этом он заявил в эфире проекта "Тема с Натальей Мосейчук".

Оппозиционер убежден, что после перехода ВСУ границы с Россией в Курской области никаких переговоров между Украиной и оккупантами пока не может быть.

"Американцы считают, что заход украинских войск на территорию России лишь подталкивает к переговорам. Мол, это буферная зона, это лишь временно. Но это не так! Путин не будет вести никаких переговоров, пока он не решит "курский вопрос". Для него это не на пользу и он это очень хорошо понимает", - считает российский политик. видео дня

Кроме того, Пономарев убежден, что российское военное командование будет прилагать колоссальные усилия, чтобы выбить украинские войска со своей территории.

По словам оппозиционера, если украинские войска будут выбиты с территории РФ, то Украина в целом попадет в очень сложную ситуацию, ведь такой шаг будет выглядеть как поражение и победа Путина.

"Эту войну невозможно закончить, если мы не победим путинизм и не уничтожим его. Если мы не разрушим империю. Курщина - это прекрасный пример, где мы можем начать и создать политическую альтернативу и распространять на другие регионы России", - уверен он.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве иностранных дел Швеции подтвердили, что они поддерживают действия ВСУ в Курской области и призывают Европу дать больше оружия Украине.

В свою очередь власти Италии заявили, что не позволяют украинцам бить своим оружием по территории РФ, ведь по мнению итальянцев, их страна не воюет с Кремлем.

Также стало известно, что западные партнеры Украины считают, что у Путина осталось примерно 10 недель, чтобы улучшить ситуацию своих войск в Донецкой области, а затем он может запросить перемирие.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред