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Никаких переговоров не может быть: оппозиционер РФ заявил о войне в Украине

Степан Гафтко
29 августа 2024, 23:31
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Вследствие "операции" ВСУ в Курской области Путин точно не захочет в ближайшее время идти на перемирие.
коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook Генштаб ВСУ
Илья Пономарев не верит в перемирие между РФ и Украиной/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook Генштаб ВСУ

Бывший депутат Госдумы РФ, а также оппозиционер Илья Пономарев заявил, что пока США считает, что "операция" в Курской области сможет побудить Россию к миру, Путин не пойдет на такие переговоры и приложит максимально усилий, чтобы выбить ВСУ со своей территории. Об этом он заявил в эфире проекта "Тема с Натальей Мосейчук".

Оппозиционер убежден, что после перехода ВСУ границы с Россией в Курской области никаких переговоров между Украиной и оккупантами пока не может быть.

"Американцы считают, что заход украинских войск на территорию России лишь подталкивает к переговорам. Мол, это буферная зона, это лишь временно. Но это не так! Путин не будет вести никаких переговоров, пока он не решит "курский вопрос". Для него это не на пользу и он это очень хорошо понимает", - считает российский политик.

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Кроме того, Пономарев убежден, что российское военное командование будет прилагать колоссальные усилия, чтобы выбить украинские войска со своей территории.

По словам оппозиционера, если украинские войска будут выбиты с территории РФ, то Украина в целом попадет в очень сложную ситуацию, ведь такой шаг будет выглядеть как поражение и победа Путина.

"Эту войну невозможно закончить, если мы не победим путинизм и не уничтожим его. Если мы не разрушим империю. Курщина - это прекрасный пример, где мы можем начать и создать политическую альтернативу и распространять на другие регионы России", - уверен он.

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Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве иностранных дел Швеции подтвердили, что они поддерживают действия ВСУ в Курской области и призывают Европу дать больше оружия Украине.

В свою очередь власти Италии заявили, что не позволяют украинцам бить своим оружием по территории РФ, ведь по мнению итальянцев, их страна не воюет с Кремлем.

Также стало известно, что западные партнеры Украины считают, что у Путина осталось примерно 10 недель, чтобы улучшить ситуацию своих войск в Донецкой области, а затем он может запросить перемирие.

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