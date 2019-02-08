Эпидемия кори: в Украине больных больше, чем во всей остальной Европе

8 февраля 2019, 13:16

В поликлиниках говорят, что прививок для взрослых украинцев нет.

Корь стремительно распространяется в Украине
Корь стремительно распространяется в Украине

Эпидемия кори распространяется по Украине семимильными шагами.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2018 год, Украина является лидером по заболеванию, с большим отрывом опережая другие страны. 

Так, суммарное количество больных корью в стране за 2018 год оказалось выше, чем в остальных странах европейского региона вместе взятых  - 53 тысячи случаев заражения в Украине против 34 тысяч в других странах Старого Света.

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Читайте такжеВся правда о кори в Украине 2019: как передается корь и ее симптомыВсего же количество больных корью в Европе в 2018 году превысило 82 000 человек, что является самым большим показателем за это десятилетие.

Хотя уровень вакцинации улучшается, но ВОЗ говорит, что охват недостаточно высоким для предотвращения циркуляции вируса во многих странах.

Напомним, в настоящий момент больницы остались без лекарств - в частности, в поликлиниках отсутствуют прививки от кори.

В нескольких столичных медчуреждениях корреспондентам Главреда заявили, что вакцинировать взрослых людей нечем - есть прививки только для детей.

В частных клиниках вакцины от кори чаще всего также отсутствуют.

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Украина вакцинация ВОЗ корь эпидемия кори
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