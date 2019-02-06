Украинские больницы остались без лекарств из-за отстранения Супрун

Лекарства / УНИАН

Больницы по всей Украине не могут получить жизненно необходимые лекарства из-за отстранения Ульяны Супрун от должности и.о. главы Минздрава страны.

"Препараты на сумму свыше 633 млн грн ($23,2 млн), закупленные на средства госбюджета, не могут быть отправлены в медучреждения. Ведь распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра. Так же сейчас существует высокий риск срыва закупочного процесса за счет 2019 года", - сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Отмечается, что поставки блокируются по решению окружного суда Киева.

Среди препаратов, доставка которых заблокирована, - почти 390 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи, 954 тыс. доз от полиомиелита. Лекарства для онкобольных, диабетиков, людей с болезнями сердца, гепатитом также заблокированы на складах.

Во вторник, 5 февраля, лидер Радикальной партии, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.

Окружной административный суд Киева ранее рассматривал подобные иски против команды и.о. главы Минздрава и не удовлетворил ни один из них.

Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной.