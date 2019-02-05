Суд запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава: опубликован документ

Ульяну Супрун отстранили от должности / УНИАН

Исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от их выполнения.

Решение было принято окружным административным судом города Киева. Иск был подан народным депутатом Украины (РПЛ) Игорем Мосийчуком и частично удовлетворен.

Такое заявление, подкрепленное документами, сделал на своей странице в соцсети фейсбук лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев — наивысшая ценность. За это и боремся!" — написал он в посте.

Суд постановил удовлетворить иск частично: "Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра".

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