Суд запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава: опубликован документ

Решение было принято после иска Радикальной партии.
Исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от их выполнения.
Решение было принято окружным административным судом города Киева. Иск был подан народным депутатом Украины (РПЛ) Игорем Мосийчуком и частично удовлетворен.
Такое заявление, подкрепленное документами, сделал на своей странице в соцсети фейсбук лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев — наивысшая ценность. За это и боремся!" — написал он в посте.
Суд постановил удовлетворить иск частично: "Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра".
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