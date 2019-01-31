Супрун предлагает легализировать в Украине марихуану

Глава МОЗ настаивает на узаконивании марихуаны в медицинских целях / Фото: pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что каннабис (официальное название марихуаны – ред.) можно использовать в медицинских и научных целях, основываясь на аналогичном опыте многих стран мира.

На своей странице в Facebook министр подчеркнула, что медицинский канабис способен облегчить страдания пациентов и нормализировать состояние при я ряде тяжелых заболеваний.

"Медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней", - отметила она.

По словам Супрун, в Украине использование каннабиса в медицинских и научных целях полностью запрещено. Однако препарат способен облегчить боль двум миллионам пациентов с тяжелыми заболеваниями и расстройствами. Министр добавила, что на сайте Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, что позволит легализировать в Украине медицинский каннабис.

Супрун отметила, что данный препарат применяют в случаях болезни Альцгеймера, при онкологических заболеваниях, хронических болях, эпилепсии, язве желудка и ряде других недугов. Она подчеркнула, что медицинский каннабис не только облегчает болевой синдром у пациентов, но и способствует излечению от некоторых серьезных заболеваний.

Напомним, несколькими месяцами ранее решение о продаже марихуаны как лекарственного средства приняли власти Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что корпорация Coca-Cola начала переговоры о производстве своей фирменной газировкой с добавлением марихуаны.