Работа мечты: в Канаде ищут дегустатора марихуаны

В Канаде ищут специалиста по марихуане / zdravkom.ru

В Канаде компания A Higher Level Of Thought (AHLOT) ищет специалиста на вакансию "знатока-эксперта" в области курения марихуаны.

Как говорится в сообщении компании в Twitter, в задачи специалиста входит оценка качества конопли от местных производителей.

При этом отмечается, что вакансия не подразумевает неполную занятость, а в описании работы от AHLOT указано, что количество часов в месяц не должно превышать 12. При этом они обещают платить до 50 канадских долларов ($ 38,7) в час. Заявку на вакансию можно подать до 17 октября. Все кандидаты должны быть старше 19 лет, но для живущих в Альберте и Квебеке порог ниже на год.

Кроме того, в AHLOT подчеркнули, что скрыть от начальства на основной работе курение каннабиса не удастся.

"Если у вас есть какие-то проблемы с публичным употреблением марихуаны, то эта вакансия не для вас", - сказано в объявлении.

В AHLOT предупредили, что "знатоки-эксперты" должны будут писать статьи или записывать видео со своими впечатлениями о сортах марихуаны и публиковать их в социальных сетях.

Также в компании добавили, что эта работа "поможет канадцам разобраться в сложной системе брендов и типов каннабиса". Также, по мнению представителей компании, наличие нескольких экспертов поможет адекватно оценить разные виды марихуаны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что корпорации Coca-Cola начала переговоры с канадской компанией Canadian Aurora Cannabis Inc о производстве своей фирменной газировкой с добавлением марихуаны.