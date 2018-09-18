Немного "дури". В Coca-Cola собрались выпускать напитки с каннабисом

Coca-Cola / Reuters

Руководство американской корпорации Coca-Cola начала переговоры с канадской компанией Canadian Aurora Cannabis Inc о производстве своей фирменной газировкой с добавлением марихуаны.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное западное агенство Reuters. В корпорации признали свою заинтересованность в напитках с марихуаной.

Как считают эксперты, напиток Coca-Cola будет позиционироваться в качестве лечебного – от боли, судорог и воспаления. Планируется, что он будет содержать каннабидиол – вещество в изобилии содержащееся в марихуане. В нем имеется около 0,1% ТГК (тетрагидроканнабинол), поэтому такая кола не будет вызывать никакого наркотического эффекта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что корпорация Coca-Cola занялась производством алкогольных напитков.