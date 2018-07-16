Carlsberg, Coca-Cola и Pepsi останавливают работу в Украине: стала известна причина

В связи с отсутствием запасов хлора всемирно известные производители напитков Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo приостанавливают свою работу в Украине, заявила заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

По ее словам, производителям нечем обеззараживать воду, ведь запасов этих веществ у них нет, а с 15 июня единственный украинский производитель жидкого хлора и соляной кислоты "Днепразот" приостановил их производство.

"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке одного предприятия", — сказала Михайловская в эфире "Громадського радіо".

По ее словам, власть не отреагировала на эту проблему.

Напомним, на "Днепразоте" – единственном предприятии Украины, производящем жидкий хлор, уже несколько недель как производство вещества остановлено. Всему виной – слишком высокая цена на газ. В связи с этим были риски, что страна может остаться без питьевой воды.

Позже сообщалось, что хлор будут импортировать, но это повлияет на стоимость воды в городах Украины.