Каннабис по рецепту: в Британии легализовали продажу марихуаны

В Британии легализовали продажу марихуаны / ipnews.in.ua

Решение о продаже марихуаны как лекарственного средства приняли власти Великобритании.

Как рассказали в британском Министерстве внутренних дел, пациенты смогут получать лечебный каннабис по рецепту.

При этом поступление в официальную продажу медикаментов на основе каннабиса не приведет к легализации бытового употребления марихуаны, считают в ведомстве.

Напомним, канадская компания объявила о поиске специалиста на вакансию "знатока-эксперта" в области курения марихуаны.

Ранее сообщалось о том, что корпорации Coca-Cola начала переговоры о производстве своей фирменной газировкой с добавлением марихуаны.