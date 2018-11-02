Каннабис по рецепту: в Британии легализовали продажу марихуаны

В Великобритании считают, что продажа медикаментов на основе каннабиса не приведет к легализации бытового употребления марихуаны.
Решение о продаже марихуаны как лекарственного средства приняли власти Великобритании.
Как рассказали в британском Министерстве внутренних дел, пациенты смогут получать лечебный каннабис по рецепту.
При этом поступление в официальную продажу медикаментов на основе каннабиса не приведет к легализации бытового употребления марихуаны, считают в ведомстве.
Напомним, канадская компания объявила о поиске специалиста на вакансию "знатока-эксперта" в области курения марихуаны.
Ранее сообщалось о том, что корпорации Coca-Cola начала переговоры о производстве своей фирменной газировкой с добавлением марихуаны.