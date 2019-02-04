Атака гриппа: в Киеве более 100 школ закрыли на карантин

В Киеве более сотни школ приостановили учебный процесс / dzerkalo.media

В Киеве из-за вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в 106 школах приостановлен образовательный процесс.

При этом образовательный процесс полностью приостановлен в 89 общеобразовательных школах, поклассово - еще в 17, а в целом учебный процесс приостановлен в 2841 классе, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В частности, на карантине находятся следующие школы:

Голосеевский район - 2 ООСО (частично);

Дарницкий район - всего 29 ООСО, из них: 28 полностью, 1 частично;

Деснянский район - всего 25 ООСО (полностью);

Оболонский район - всего 11 ООСО, из них: 10 полностью, 1 частично;

Печерский район - всего 4 ООСО, из них: 3 полностью, 1 частично;

Подольский район - 2 ООСО (частично);

Святошинский район - всего 19 ООСО, из них: 13 полностью, 6 частично;

Соломенский район - всего 11 ООСО, из них 8 полностью, 3 частично;

Шевченковский район - всего 3 ООСО, из них: 2 полностью, 1 частично.

Как говорится в сообщении, за прошедшую неделю в столице было зарегистрировано 14 тыс. 397 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболели 13 тыс. 967), что соответствует росту заболеваемости на 3,1%.

При этом рост произошел за счет детского населения: детей заболело - 8951 (рост на 9,1% по сравнению с неделей до этого), взрослых - 5446 человек (снижение на 5,5%).

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"В структуре заболеваемости дети составляют 62,2%, а на предыдущей неделе - 58,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 9,6%: 4041 случай, что составляет 45,2% от общего числа заболевших детей и 28,1% от общего числа лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сказано в сообщении.

В то же время в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 176 человек, из них 146 - дети.

В КГГА отметили, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего числа учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 43,2%.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве с начала 2019 года от гриппа умерли три человека.