Названо количество жертв гриппа в Киеве с начала 2019-го

В Киеве с начала 2019-го жертвами гриппа стали три человека / УНИАН

В Киеве с начала 2019 года от гриппа умерли три человека, в частности, скончались мужчины в возрасте 54 и 43 лет.

В столице одной из жертв гриппа оказался врач, сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак в комментарии 44.ua.

По словам собеседника, 54-летний мужчина умер от гриппа 6 января, он обратился за медпомощью почти на пятый день болезни.

"...7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний мужчина, врач, который лечился самостоятельно. Также обратился за помощью поздно. В обоих случаях обнаружили хронические заболевания", — сообщил Чумак.

Ранее стало известно, что в 2019 году в Украине от гриппа умерли 13 человек, а за весь прошлый эпидемический сезон (с октября 2017 по май 2018-го) умерли только семеро из заболевших.