Жертвы гриппа: в Харькове умерли ребенок и женщина

В Харькове от гриппа умерли два человека / УНИАН

В Харькове с начала октября (1 числа в Украине начался эпидемический сезон) от гриппа умерли ребенок и женщина пенсионного возраста.

Умершие не были привиты от гриппа, говорится на сайте "Харьковского областного центра Министерства здравоохранения Украины".

"Зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа среди жителей г. Харьков (ребенок, 2009 г.р. и женщина, 1956 г.р.)", — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Украине будет бушевать новый вирус гриппа — А/Сингапур. Семейный врач Сергей Елшанский говорил, что новый вирус гриппа считается наиболее опасным для пожилых людей.