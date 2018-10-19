Опасная эпидемия: врач рассказал, когда в Украину придет новый вирус гриппа

В Украине ожидается новая эпидемия гриппа

Во второй половине ноября в Украину придет новая эпидемия гриппа, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Как рассказал семейный врач Сергей Елшанский, новый вирус А/Сингапур считается наиболее опасным для пожилых людей.

"Во-первых, это вирус, который в результате мутации стал особо агрессивным, а у пожилых людей снижен иммунитет. Во-вторых, в зрелом возрасте ухудшается работа сердца и сосудов, замедляется кровообращение, из-за чего любой застой в легких может быстро привести к вирусной пневмонии, которая очень тяжело лечится", - подчеркнул медик.

По его словам, взрослых нередко беспокоят симптомы аденовирусной инфекции: вначале возникает высокая температура, затем появляется ломота в теле, а на третий-четвертый день — кашель и насморк, а у детей часто встречается энтеровирусная инфекция: повышается температура, расстраивается желудок, а к этим признакам присоединяются насморк, кашель, боль в горле, пишут "Факты".

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"Если ребенок или взрослый, у которого температура превышает 38 градусов, нормально себя чувствует, нет головной боли, ломоты, то избавляться от жара нежелательно: организм будет лучше бороться с инфекцией. И наоборот: градусник показывает 37,5 градуса, а у человека ломит все тело, сильно болит голова — тогда нужно принять жаропонижающее.

А реже болеть и укрепить иммунитет поможет напиток из имбиря, лимона, заправленный чайной ложкой меда. Его следует пить по стакану каждое утро", - добавил Елшанский.

Напомним, ранее в Минздраве предупредили украинцев о начале эпидемии гриппа.