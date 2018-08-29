В ближайшем времени в Украину придут три штамма гриппа - Минздрав

Сингапурский, Мичиганский и Колорадский грипп придет в Украину / УНИАН

Во время скорого наступления нового эпидемического сезона в Украине ожидаются заболевания тремя штаммами гриппа: Мичиган, Сингапур и Колорадо.

"Эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года. Согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые будут циркулировать в Украине, являются: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) и вирус, подобный B/Colorado/06/2017", - в среду, 29 августа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте такжеНовый штамм вируса гриппа: ученые назвали огромную цифру вероятных жертвМинздрав отметил, что вакцины для соответствующих штаммов уже прошли перерегистрацию.

"Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре", - говорится в сообщении.

Вакцины можно будет приобрести в аптеках за свой счет и самостоятельно сделать прививку. Они будут доступны в продаже в течение месяца.

Напомним, ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству.