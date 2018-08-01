Новый штамм вируса гриппа: ученые назвали огромную цифру вероятных жертв

В случае вспышки пандемии, вызванной вирусом гриппа, который своей вирулентностью и патогенностью напоминает возбудитель атипичной пневмонии, уже через два года жертвами болезни станут 150 миллионов людей, а в случае недостаточных усилий по сдерживанию инфекции и разработки вакцины – 900 миллионов.

Согласно сценарию, разработанного исследователями из американского Центра управления здравоохранения Джона Хопкинса, через месяц после появления новой атипичной инфекции из-за вируса парагриппа Clade X, организациями здравоохранения были обнаружены 400 случаев заболевания и 50 смертей. Эпидемия распространилась в Германии и Венесуэле. В первую неделю болезни у инфицированных были обычные симптомы гриппа – кашель и лихорадка –, однако потом развивались такие осложнения, как энцефалит и кома.

При этом симуляция Clade X создавалась для оценки эффективности действий политиков и экспертов по медицинской безопасности в случае реальной пандемии. Однако до конца дня, что было эквивалентно 20 месяцам после начала эпидемии, во всем мире погибло 150 миллионов человек. В случае отсутствия вакцины смертность продолжала расти, в результате чего погибло до 10 процентов всего населения Земли, сообщает Science Alert.

Ученые говорят, что особое тревожным является то, что Clade X не был более заразным и смертоносным, чем SARS - тяжелый острый респираторный синдром, или атипичная пневмония. Коронавирус SARS заразил более восьми тысяч людей с 2002 по 2003 год и убил 10 процентов инфицированных.

Тогда человечество спасло то, что вирус был не особо заразен, пока у больного не появлялись тяжелые симптомы. Вспышка инфекции происходил прежде всего в медицинских учреждениях, что предотвратило распространение вируса в других общественных местах. В конце концов мутации вируса привели к появлению менее заразных штаммов SARS.

Однако Clade X, который, как и обычный грипп, заразен до появления симптомов, может распространяться с той же скоростью, что и SARS, не ограничиваясь больницами. По замыслу разработчиков симуляции, инфекционный агент также обладал генами вируса лихорадки Западного Нила и был разработан группой биотеррористов.

Напомним, ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству.