В МОЗ высчитали, когда стартует эпидемия гриппа-2018 в Украине

До начала эпидемии гриппа уже недолго – МОЗ

В Минздраве предупредили украинцев, что начала эпидемии гриппа стоит ждать уже в октябре-2018. То есть вакцинироваться – что правда, за свой счет – стоит начинать уже сейчас.

В ВОЗ также спрогнозировали штаммы гриппа, которые ожидаются в этом сезоне на территории Украины:

вирус, похожий на A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

вирус, похожий на A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;

вирус, похожий на B/Colorado/06/2017.

Поэтому ожидается наличие трех вакцин от гриппа для эпидсезона 2018-2019 года в Украине. Они будут доступны в аптеках в течение сентября. Украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свои деньги и затем сделать прививку в больницах.

Грипп в Украине-2018: симптомы

Основные симптомы гриппа А и В:

озноб;

резкий рост температуры (как правило, 39 градусов и выше) – высокая температура обычно сохраняется от 3 до 5 дней. В этом году лихорадочный период порою длится до 7 дней;

боль в горле;

боли в суставах;

головная боль;

водянистые выделения из носа;

покрасневшие, слезящиеся глаза, боль в глазных мышцах;

горячие покрасневшие кожные покровы;

сухой кашель;

общая слабость организма.

Инкубационный период – 1-3 дня. Заразным человек становится уже за 24 часа до появления у него первых симптомов и остается еще в течение 1-2 дней после спада лихорадки.

Ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству. С большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.