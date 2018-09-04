В МОЗ высчитали, когда стартует эпидемия гриппа-2018 в Украине

Симптомы гриппа мало отличаются от симптомов ОРВИ.
В Минздраве предупредили украинцев, что начала эпидемии гриппа стоит ждать уже в октябре-2018. То есть вакцинироваться – что правда, за свой счет – стоит начинать уже сейчас.
В ВОЗ также спрогнозировали штаммы гриппа, которые ожидаются в этом сезоне на территории Украины:
- вирус, похожий на A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
- вирус, похожий на A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;
- вирус, похожий на B/Colorado/06/2017.
Поэтому ожидается наличие трех вакцин от гриппа для эпидсезона 2018-2019 года в Украине. Они будут доступны в аптеках в течение сентября. Украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свои деньги и затем сделать прививку в больницах.
Грипп в Украине-2018: симптомы
Основные симптомы гриппа А и В:
- озноб;
- резкий рост температуры (как правило, 39 градусов и выше) – высокая температура обычно сохраняется от 3 до 5 дней. В этом году лихорадочный период порою длится до 7 дней;
- боль в горле;
- боли в суставах;
- головная боль;
- водянистые выделения из носа;
- покрасневшие, слезящиеся глаза, боль в глазных мышцах;
- горячие покрасневшие кожные покровы;
- сухой кашель;
- общая слабость организма.
Инкубационный период – 1-3 дня. Заразным человек становится уже за 24 часа до появления у него первых симптомов и остается еще в течение 1-2 дней после спада лихорадки.
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