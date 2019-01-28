В Киеве в десятках школ введен карантин: опубликован список

В Киеве учебный процесс приостановили в 36 школах / Bigmir.net

В ряде районов Киева из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций учебный процесс приостановлен в 36 учреждениях общего среднего образования.

В столице образовательный процесс полностью приостановлен в 22 учреждениях общего среднего образования, а в 14 — частично, сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

По его словам, в столице за 4-ю неделю 2019 года интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода и ниже эпидемического порога на 44,9%.

"…зарегистрировано 13 967 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю (21-27 января — Ред.) заболело 14 653)", — отметил чиновник.

Список столичных учреждений общего среднего образования, в которых приостановлен учебный процесс:

В Киеве учебный процесс приостановили в 36 школах / Скриншот с kyivcity.gov.ua

В Житомирской области из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ также закрыты на карантин 36 общеобразовательных учреждений (5,5% от общего количества школ региона), говорится на сайте Житомирской облгосадминистрации.

В Киеве учебный процесс приостановили в 36 школах / Скриншот с oda.zt.gov.ua

Ранее и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак говорил, что в Киеве с начала 2019 года от гриппа умерли три человека, в частности, скончались мужчины в возрасте 54 и 43 лет.