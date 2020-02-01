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"Путин не позволит": Климкин рассказал о "сливе" саммита в Париже

1 февраля 2020, 15:06

Павел Климкин считает, что первая встреча "нормандской четверки" с участием президента Владимира Зеленского завершилась ничьей.

Павел Климкин
Павел Климкин / УНИАН

Встреча лидеров "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже завершилась ничьей. По словам бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, Украине необходим окончательный результат, но этого не позволит президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Я считаю, что и нормандская встреча - условно ее можно назвать ничьей. Но эта ничья нас в следующий тур не выводит. Нам нужен окончательный результат. А Путин этот окончательный результат сейчас не позволит", - рассказал Климкин в интервью Радио Свобода.

При этом он указал, что представители России будут пытаться свести все к политике.

"Сейчас будет следующая встреча нормандская. Посмотрим. Россия будет пытаться тянуть в сторону политики - сначала политика, а потом все остальное. Для нас ключевое - это безопасность и понимание, что там будет происходить. Плюс не исключено, что Козак (новый помощник президента РФ Дмитрий Козак, - ред.) будет играть большую роль", - отметил экс-глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время он уверен, что хоть Владислава Суркова заменили, но он все равно останется в "обойме".

Как ранее сообщал Главред, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что госсекретаря США Майка Помпео достало все, что происходит вокруг Украины.

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