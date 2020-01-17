"Языковое самоопределение": Лавров сделал громкое заявление о Донбассе

Сергей Лавров / Reuters

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров снова заговорил о Донбассе. По его словам, саммит "нормандской четверки" в Париже подтвердил право оккупированного Донбасса на "языковое самоопределение".

При этом он указал, что решение конфликта на востоке Украины зависит и от языкового вопроса.

"Одним из ключевых элементов Минских договоренностей, безальтернативность которых подтвердил "нормандский" саммит 9 декабря 2019 в Париже, является право этого региона на языковое самоопределение", - цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Также он снова заявил, что развязыванию войны на Донбассе поспособствовала якобы попытка отмены в 2014 закона Колесниченко-Кивалова.

Как ранее сообщал Главред, глава министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решения, принятые в рамках саммита в Париже, не должны оставаться исключительно декларативными.