Лавров разразился "приказами" для Украины из-за выборов на Донбассе

Сергей Лавров / УНИАН

Решения, принятые в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря в Париже не должны оставаться исключительно декларативными.

С таким заявление в пятницу, 17 января выступил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам российского "главдипломата", принятые в декабре 2019-го на саммите в Париже решения дадут возможность продвигаться по пути выполнения мер в рамках Минской договоренности.

"Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер. Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко", - заявил он.

Напомним, ранее Сергей Лавров повторил "мантру" о том, что Северный поток-2 будет достроен. До этого глава МИД РФ обвинил Украину в отказе разводить силы по все линии