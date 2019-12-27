Лаврое заверил, что Северный поток 2 будет достроен / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что газопровод Северный поток — 2, которым по версии СМИ руководит немецкий шпион, будет достроен, несмотря на санкции США.

По словам главы МИД, Европа осознает выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута.

В то же время Лавров подчеркнул, что есть также государства, готовые работать на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что несмотря на американские санкции, газопровод в обход Украины Северный поток-2 будет достроен.

По словам главы российского Минэнерго, швейцарский трубоукладчик Allseas приостановил работы по строительству, чтобы исключить риски санкций.

"Пока преждевременно говорить, что швейцарский трубоукладчик Allseas не сможет достроить Северный поток-2", - сказал Новак.

Также ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод Северный поток-2 будет в ближайшее время достроен и запущен в работу, несмотря на санкции США.

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, на завершение работ понадобится больше времени, однако ничего страшного в этом нет.

Премьер заявил, что у Газпрома уже сейчас разработаны альтернативные варианты завершения строительных работ. Он добавил, что на строительство все равно требуются месяцы, теперь же придется затратить на несколько месяцев больше.