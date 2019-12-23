Российским Северным потоком-2 руководит немецкий шпион - Der Standart

Северный поток-2 / Reuters

Немецкие СМИ раскрыли ранее неизвестные данные о генеральном директоре компании Nord Stream 2 AG Маттиасе Варниге. Так, глава строительства российского газопровода в обход Украины имеет шпионское прошлое.

По данным немецкого издания Der Standart, Варниг с 1974 года работал на восточногерманскую тайную полицию Штази под кодовым именем Артур. В его обязанности входило доставка информации западногерманских компаниях в Восточный Берлин.

Кроме того, нынешний гендиректор Северного потока-2 с 1981 по 1990 год занимал должности в Министерстве внешней торговли ГДР и немецком правительстве. Уже в 1990 году он возглавил Дрезден Банк, а в 1991 году открыл представительство в Санкт-Петербурге.

В 2006 году Варниг возглавил Северный поток, а в 2012 году получил от президента РФ Владимира Путина "орден Почета". Помимо этого, у него есть квартира в Москве.

Как ранее сообщал Главред, координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер озвучил сроки завершения строительства Северного потока-2.