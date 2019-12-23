В Германии разрешили укладывать трубы Северного потока-2 зимой

Северный поток-2 / Reuters

Чиновники Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии разрешило прокладку труб газопровода Северный поток-2 в зимний период.

Соответствующее сообщение было опубликовано на ссылкой на представителей пресс-службу ведомства.

"Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило прокладку труб для завершения строительства газопровода Северный поток-2 на длину в 16,5 км в зимние месяцы", — заявили они.

По словам чиновников, была проведена тщательная проверка серьезного влияния на природу укладывания труб в зимний период выявлено не было.

Напомним, ранее координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер озвучил сроки завершения строительства Северного потока-2. Позднее швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой газопровода Северный поток-2, приостановила работу над проектом - из-за угрозы санкций, предусмотренным военным бюджетом США на 2020-й.