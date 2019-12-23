Медведев спрогнозировал завершение строительства Северного потока-2

Медведев пообещал, что Северный поток-2 будет запущен, но чуть позже / Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод Северный поток-2 будет в ближайшее время достроен и запущен в работу, несмотря на санкции США.

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, на завершение работ понадобится больше времени, однако ничего страшного в этом нет.

Премьер заявил, что у Газпрома уже сейчас разработаны альтернативные варианты завершения строительных работ. Он добавил, что на строительство все равно требуются месяцы, теперь же придется затратить на несколько месяцев больше.

По утверждению Медведева, никакой трагедии в сложившейся ситуации нет и газопровод будет работать, как планировалось изначально. Он подчеркнул, что ситуация упростилась, поскольку Россия договорилась с Украиной по транзиту газа.

Также Медведев поручил правительству проработать возможность ответа на санкции США в отношении Северного потока-2.

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Как известно, швейцарская компания Allseas оказалась под угрозой санкций США и пока прекратила работы по укладки труб для газопровода Северный поток — 2.

Как ранее сообщалось, строительство российского газопровода Северный поток-2 окончено по состоянию на 23 декабря ровно на 93,5%.

Напомним, ранее швейцарская компания Allseas увела свои корабли со строительства Северного потока-2 (в акватории Балтийского моря). Позднее стало известно, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило укладку труб Северного потока-2 в зимний период.

По мнению экспертов, Российская Федерация не сумеет быстро найти замену трубоукладочным кораблям компании Allseas, которая выполняет строительные работы на датском участке газопровода Северный поток-2.