Строители Северного потока-2 рассказали, сколько газопровода успели закончить

Северный поток-2 / Газпром

Строительство российского газопровода Северный поток-2 окончено по состоянию на 23 декабря ровно на 93,5%.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Nord Stream 2 AG (компании-оператора проекта) Йенс Мюллер.

По его словам, на сегодняшний день уже закончена прокладка более 2,3 тысячи километров трубопровода.

"На сегодняшний день было проложено более 2 300 км трубопровода "Северный поток - 2" (из примерно 2460 км). В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода", - сказал Мюллер.

Напомним, ранее швейцарская компания Allseas увела свои корабли со строительства Северного потока-2 (в акватории Балтийского моря). Позднее стало известно, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило укладку труб Северного потока-2 в зимний период.