Власти Швейцарии озвучили мнение по санкциям США против Северного потока-2

Северный поток-2 стал камнем преткновения для Швейцарии / ТВЦ

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что власти страны критически относятся к экстерриториальным санкциям США против компаний, которые принимают участие в строительстве Северного потока-2.

Как сообщает ТАСС, в Швейцарии констатировали, что не могут помешать США учредить санкции против трубопроводов Северный поток — 2 и Турецкий поток.

"Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта Северный поток - 2, — сказал Ренц.

Он отметил, что заинтересованные компании будут самостоятельно решать, каким образом они отреагируют на ограничительные меры со стороны Вашингтона.

Как известно, швейцарская компания Allseas оказалась под угрозой санкций США и пока прекратила работы по укладки труб для газопровода Северный поток — 2.

Как ранее сообщалось, Российская Федерация ответит санкции США в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что строительство газопровода будет продолжаться.

Напомним, эксперты американского агентства S&P Global Platts Analytics считают, что Российская Федерация не сумеет быстро найти замену трубоукладочным кораблям компании Allseas для завершения строительства газопровода Северный поток-2.