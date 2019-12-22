"Будем отвечать": в России пригрозили США из-за санкций

Сергей Лавров / Reuters

Российская Федерация ответит санкции США в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что строительство газопровода будет продолжаться.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - заявил российский дипломат в эфире программы Большая игра на Первом канале.

Кроме того, он не ожидал подобных решений от американских политиков.

"Я убежден, что Северный поток – 2, как и Турецкий поток, состоится. Турецкий поток будет запущен буквально через две - три недели", – подчеркнул Лавров.

Как ранее сообщал Главред, эксперты американского агентства S&P Global Platts Analytics считают, что Российская Федерация не сумеет быстро найти замену трубоукладочным кораблям компании Allseas для завершения строительства газопровода Северный поток-2.