В США оценили реакцию стран Евросоюза на свежие санкции против Северного потока-2

строительство Северного потока-2 / Deutschlandfunk

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл рассказал, как страны, входящие в Европейский союз, оценили новый пакет антироссийских санкций, недавно введенный против газопровода Северный поток-2.

Соответствующее сообщение опубликовало РИА "Новости".

По словам Гренелла, в целом и общем, страны Евросоюза крайне положительно оценили новые санкционные меры против РФ, а некоторые - даже прямо выражали благодарность. Дипломат также рассказал, что власти США регулярно слышали от европейских стран просьбы о поддержке в борьбе против Северного потока-2.

"Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение", — подытожил Гренелл.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему руководство США решило крепко ударить санкциями по газопроводу Северный поток-2.