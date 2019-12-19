Эксперт рассказал, почему США решили долбануть санкциями по Северному потоку-2

Строительство Северного потока-2 / Reuters

Новый пакет санкций США против российского газопровода Северный поток-2, деньги на который предусмотрены в оборонном американском бюджете-2020, в первую очередь - демонстрация борьбы Вашингтона с РФ.

Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал политолог и глава Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Он также уверен, что за санкциями от Белого дома стоит стремление срыва проекта Северный поток-2 - из-за боязни конкуренции.

"США надеются выйти на европейский рынок со своим сланцевым газом, но себестоимость этого газа, который американцы вынуждены транспортировать в сжиженном виде через Атлантику, по определению будет намного выше, чем трубопроводный газ, идущий из России. Отсюда стремление каким-то образом сорвать строительство и "Северного потока", и "Турецкого потока"",- подытожил он.

Напомним, ранее авторитетное немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники обнародовало детали нового пакета санкций США против Северного потока-2.