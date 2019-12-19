Санкции США против Северного потока-2 - просто показуха

Северный поток могут успеть проложить прежде, чем санкции США начнут действовать / Фото: Twitter/nordstream2

Санкции против Северного потока-2. Перемога, бросаем чепчики в воздух? А может давайте просто следить за руками.

Итак, санкции вводятся посредством приложения Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019 к глобальному документу под названием National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020.

Содержание, я думаю, журналисты уже прожевали и выплюнули. Краткая суть: санкционный механизм включается в отношении кораблей-трубопрокладчиков и их владельцев, которые работают над СП-2 и Турецким потоком.

После вступления в силу документа даётся 60 дней на формирование списка потенциальных фигурантов санкций. Потом данные компании и физические лица должны на протяжении 30 дней выйти из проекта. То есть запас времени, даже если в эту минуту Трамп подписывает закон, составляет не менее 90 дней.

Читайте такжеВ Германии возмутились санкциями США против СП-2Вторая особенность - санкции распространяются на корабли, которые способны укладывать трубы на глубине 100 футов и более (30 метров и глубже). Если нет - не распространяются.

Теперь внима-а-а-тельно следим за пальцами. СП-2 в спокойную погоду укладывается со скоростью от 3 км в сутки. По состоянию на начало декабря оставалось проложить менее 300 км. Теперь умножаем 3 км на 90 дней = 270 км. Не успевают? Но ведь цифра 300 км - это 19 дней назад... Но, если надеяться на шторм, могут-таки не успеть?

И тут внима-а-а-тельно следим за оговоркой - суда, способные укладывать трубы на глубине более 100 футов. Потом очень советую посмотреть гидрографические карты Балтийского моря и наложить на них маршрут СП-2. Последние 100 км (+/- 10) укладка труб будет происходить на глубинах не более 27 метров. Соответственно, можно использовать и другой флот.

Но даже если сегодня, сейчас, строители СП-2 выходят из проекта, возникает вопрос: есть ли кто на замену?

И тут, имею вам сказать, что таки есть, но это уже совсем другая политическая комбинация, которая затрагивает большее количество игроков.

А пока что читаем матчасть (то есть законы на подписи у Трампа) и нервно мнём в руках чепчики для бросания. Как бы эти "драконовские санкции" не оказались аналогом "Адских санкций" в отношении Турции за операцию против курдов Сирии.