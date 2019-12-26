Адские санкции США: в России рассказали о судьбе Северного потока-2

Северный поток-2 почти достроен/ RT

Министр энергетики России Александр Новак утверждает, что несмотря на американские санкции, из-за которых возмутились в Германии, газопровод в обход Украины Северный поток-2 будет достроен.

По словам главы российского Минэнерго, швейцарский трубоукладчик Allseas приостановил работы по строительству, чтобы исключить риски санкций.

"Пока преждевременно говорить, что швейцарский трубоукладчик Allseas не сможет достроить Северный поток-2", - сказал Новак в интервью РБК.

"Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы", – добавил он.

Читайте также"Адские санкции" против России вступили в силу: что это значитНапомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены в том числе и санкции против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Также стало известно, что швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода Северный поток-2, приостановила работу над проектом.