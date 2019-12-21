Санкции против газопроводов Путина : в Германии выступили с резким заявлением

Ульрике Деммер / Фото bundesregierung.de

В Германии возмутились из-за новых американских санкций против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, назвав их "вмешательством во внутренние дела". С таким заявлением выступила заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер.

"В Германии приняли с сожалением факт, что санкции США против Северного потока–2 и Турецкого потока вступают в силу", - цитирует Деммер агентство dpa.

По ее словам, Германия выступает против новые санкции США 2019.

"Они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела", - добавила она.

При этом Деммер считает, что учитывая переговоры между Украиной и Россией относительно транзита российского газа через Украину в ЕС, "такие американские меры, которые в первую очередь призваны защищать Украину, особенно непонятны".

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Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены в том числе и санкции против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Также стало известно, что швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода Северный поток-2, приостановила работу над проектом.