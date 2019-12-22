Лавров обвинил Украину в отказе разводить силы по все линии соприкосновения

Встреча лидеров стран "нормандского формата" в Париже / president.gov.ua

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина на саммите "нормандского формата" в Париже категорически отказалась зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения.

Как подчеркнул он в интервью на Первом канале, президент Владимир Зеленский заявил, что он не может это поддержать, потому что это очень отдаленная цель.

"Разведение, которое уже состоялось в трех пунктах - станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже 10 лет. Поэтому он может согласиться только на то, чтобы нормандский формат призвал контактную группу согласовать разведение еще в трех точках", - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что украинская сторона категорически отказалась от предложения записать в документе призыв, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения.

"Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки", - добавил Лавров.

Напомним, ранее Лавров заявил о появлении "нового препятствия" по обмену пленными.