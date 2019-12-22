  1. Главная
  3. Украина

Лавров обвинил Украину в отказе разводить силы по все линии соприкосновения

22 декабря 2019, 19:10

У президента Владимира Зеленского связаны руки, считает Сергей Лавров.

Париж, Зеленский, Путин, Макрон, Меркель
Встреча лидеров стран "нормандского формата" в Париже / president.gov.ua

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина на саммите "нормандского формата" в Париже категорически отказалась зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения.

Как подчеркнул он в интервью на Первом канале, президент Владимир Зеленский заявил, что он не может это поддержать, потому что это очень отдаленная цель.

"Разведение, которое уже состоялось в трех пунктах - станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже 10 лет. Поэтому он может согласиться только на то, чтобы нормандский формат призвал контактную группу согласовать разведение еще в трех точках", - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что украинская сторона категорически отказалась от предложения записать в документе призыв, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения.

"Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки", - добавил Лавров.

Напомним, ранее Лавров заявил о появлении "нового препятствия" по обмену пленными.

Донбасс Россия отвод войск разведение сил Сергей Лавров Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Лавров обвинил Украину в отказе разводить силы по все линии соприкосновения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:14
Власти Швейцарии озвучили мнение по санкциям США против Северного потока-2
20:00
Коричневый маникюр на Новый год 2020: яркий шоколадный маникюр зима 2020 фото Фото
19:58
"Шваль и пьянчужки": пропагандист РФ взвыл из-за репрессий в "ЛДНР"
19:51
Шорты и футболки: в Одессе наблюдается аномально теплая зима Фото
19:36
"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложить
19:33
"Большая ответственность": Зеленский поставил задачу перед украинскими дипломатами
19:16
Во Франции умер легендарный модельер
19:10
Лавров обвинил Украину в отказе разводить силы по все линии соприкосновения
18:47
В Днепре мужчина после корпоратива шел по улице в одних трусах: курьезное фото
18:26
Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту
18:05
Политолог рассказал, почему Газпром оказался на краю ямы с убытками
18:00
Модное каре 2020 – самая трендовая женская стрижка нового года - фото Фото
17:57
Убийство Шеремета: в Киеве устроили акцию в поддержку подозреваемых Видео
17:39
На Николаевщине женщина заявила о ранении у полицейского полигона
17:39
Класнючі салати на Новий рік 2020: святкові рецепти
17:26
Участие в Олимпиаде под угрозой: спортивные федерации обратились к Зеленскому
17:17
Под Ровно пьяный коп попал в ДТП и устроил целое шоу с побегом Видео
16:58
Суд дал пять лет тюрьмы перебежчице из "ДНР" Ополченочке
16:56
Комаровский назвал безумно преступные лекарства
16:38
"Повелись на пропаганду": в РФ увидели "руку" Запада в "русофобии" украинцев
16:36
"Что за де*ьмо": сборная Украины в РФ посоревновалась вместе с "ДНР" Видео
16:21
Ногти 2020 зима – праздничный маникюр марсала на Новый год 2020 фото Фото
15:57
"Новое препятствие": у Путина придумали причину отказаться от обмена пленными
15:45
Конец безвиза с Европой: в МИД ответили на панику и "зраду"
15:45
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 17 выпуск 3 сезон - 20-12-2019 Видео
15:27
"Будем отвечать": в России пригрозили США из-за санкций
15:13
Спецназовцы ГРУ входили в воевавшую на Донбассе российскую ЧВК – СМИ
15:01
В деле об убийстве Шеремета неожиданный поворот: что известно Видео
14:38
"Полный беспредел": спортклубу Порошенко вкатят иск на миллион евро за подглядывание
14:12
Километровые пробки на КПП: сотни авто застряли на польской границе
14:03
Эксперты рассказали, в какую ловушку с постройкой Северного потока-2 угодила РФ
13:58
В Кабмине назвали дату заседания Комиссии Украина-НАТО: все подробности
13:35
Касался языком: в Кривом Роге пенсионер совращал пятилетнюю внучку
13:35
В моду 2020 вернулась мужская стрижка фокс хоук или "ястреб" из 70-х - фото Фото
13:26
Контракт на поставку газа из России: СМИ раскрыли детали
13:09
"Эгоизм": у Пушкова "подгорело" из-за слов дипломата США
12:45
В Украине стартовали местные выборы: все подробности Видео
12:30
Мерзейшая погода: по Украине объявили штормовое предупреждение
12:26
Марьяна Ро беременна: все подробности и фото
12:00
Еврейский лидер Украины поздравил общину с Ханукой
12:00
Праздничный маникюр мышка - самый стильный маникюр на Новый год Крысы 2020 фото Фото Видео
11:59
"Агрессивная риторика": Захарова "расплевалась ядом" в адрес Польши из-за слов о Путине
11:41
Экс-солиста Чай вдвоем обвинили в занятии гей-проституцией
11:29
Повреждены окна и двери: в многоэтажке Львова прогремел мощный взрыв
10:59
В ОБСЕ пожаловались на боевиков на Донбассе: что не так
10:40
Гончарук рассказал, почему для украинцев зимой цена на газ в платежках не вырастет
10:07
В Слуге народа удивились, зачем Аваков "подключил" Зеленского на брифинг по убийству Шеремета
10:00
Лостфильм заблокировали: когда восстановится Lostfilm
09:58
За месяц до: обнародованы скандальные детали о военной помощи США
09:45
Гороскоп на 22 декабря всех знаков Зодиака: кармические долги и сложный выбор
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять