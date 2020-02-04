На Банковой начали собеседования с кандидатами в Кабмин - СМИ

Офис президента / УНИАН

В Офисе Президента открыли активный этап собеседований с кандидатами на посты министров и вице-премьеров для нового состава Кабмина.

Такое сообщение было опубликовано на портале УП со ссылкой на собственные информированные источники. По их данным, первые крупные собеседования прошли в минувшую в субботу, 1 февраля, в здании Офиса президента на улице Банковая.

С потенциальными кандидатами вели беседы президент лично президент Зеленский, его первый помощник Шефир, помощник Ермак и премьер-министр Гончарук.

Также наличествует информация о том, что в команде Зеленского всерьез рассматривают возможность разделения двух ныне действующих министерств:

из Минэкономики отделят Министерство агропромышленного комплекса,

из Министерства культуры, молодежи и спорта выделят Министерство спорта.

Кроме того, у президента Зеленского есть ряд серьезных вопросов к нескольким министрам, в частности – к министру оккупированных территорий Оксане Коляде. Поэтому рассматривается возможность их замены либо усиления за счет профильных вице-премьеров.

издание отмечает, что вопрос обновления правительства будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка – будут назначать новых заместителей и советников.

Напомним, ранее украинский политолог Юрий Романенко озвучил в Сети подробности кадровых перестановок, ранее анонсированных в Кабмине. В частности, он утверждал, что руководитель Офиса президента Андрея Богдана поменяют на внештатного советника президента Андрея Ермака.