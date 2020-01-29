С вещами на выход: политолог спрогнозировал, кого "попрут" из Кабмина

Юрий Романенко сообщил, какими будут кадровые перестановки в Кабмине / УНІАН

Известный украинский политолог и журналист, глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко сообщил подробности кадровых перестановок, которые ранее были анонсированы в Кабмине.

В первую очередь, по информации журналиста, главу Офиса президента Андрея Богдана поменяют на внештатного советника президента Андрея Ермака.

"Богдана поменяют на Ермака. На протяжении последних недель между Богданом и Зеленским коммуникация была прохладная. Рокировка на Ермака логична в свете его позиций в переговорах с Россией. Приход Ермака усилит позиции голубей в окружении Зеленского. Это будет означать, что базовая ставка президента в 2020 - мир. И он его из кожи вон будет лезть, чтобы получить от России. Со всеми вытекающими", - написал Романенко.

Кроме этого, журналист сообщил, что премьер-министр Украины покинет свою должность, которую вместо него займет Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Гончарука поменяют Дубилета. Хотя бы потому, что у Дубилета нет косяков вроде большой зарплаты. И он провёл спорную, но громкую электронную перепись. Я больше склоняюсь, что Гончарука поменяют спустя несколько месяцев", - отметил политолог.

Также , по информации Романенко, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко заменит украинский политолог, журналист и политик, народный депутат Украины 9-го созыва Никита Потураев, а Максима Нефедова уволят с должности главы ГФС.

Ранее экс- министр экономики Виктор Суслов назвал кандидатов, которые имеют все шансы "велететь" из Кабмина.

Также напомним, Главред писал, что несмотря на то, что отставки премьер-министра Алексея Гончарука не произошло (из-за скандальных аудиозаписей), тот факт, что нет видимых результатов на основных направлениях реформ, дает возможность президенту страны Владимиру Зеленскому отправить на увольнение большую часть министров.