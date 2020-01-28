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СМИ рассказали, кого из Кабмина первыми попросят на выход

28 января 2020, 10:04

По мнению информированных источников, проблемы с реформами в стране дают широкий простор для кадровых перестановок в Кабмине.

Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Даже поскольку отставки украинского премьера Алексея Гончарука (из-за скандала с прослушкой) не произошло, тот факт, что нет видимых результатов на основных направлениях реформ, дает возможность президенту страны Владимиру Зеленскому отправить на увольнение большую часть министров.

Такое сообщение опубликовал портал Апостроф со ссылкой на собственные информированные источники в правительстве.

Всерьез обсуждается увольнение глав Минсоцполитики Юлии Соколовской и глав Минфина Оксаны Маркаровой. Кроме того, солидное количество вопросов накопилось к главе Минэкономразвития Тимофею Милованову, а также к главе Минюстиции Денису Малюське.

"В принципе, проще сказать, к кому сейчас нет претензий. Провал реформы здравоохранения, отсутствие каких-либо реальных изменений в правоохранительной системе – все это при желании позволяет Зеленскому обнулить практически весь Кабмин. Уже сейчас ведутся подковерные игры, которые сводятся к противостоянию между теми, кто хочет "сбить" того или иного министра, и теми, кто пытается оставить своих людей в креслах", – заявили источники.

Напомним, ранее глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что полностью поддерживает премьер-министра Алексея Гончарука - после того, как тот подал заявление об отставке. До этого эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен заявил о том, что в Кабмине никак не избежать ротации, поскольку наличествует недовольство несколькими министрами.

Кабмин отставка новости Украины Алексей Гончарук
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