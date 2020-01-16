Двум членам Кабмина грозит отставка - эксперт

Отставка грозит Денису Малюське и Тимофею Милованову, сказал эксперт / УНИАН

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен сообщил, что в Кабинете министров будет ротация, есть недовольство несколькими министрами.

Уволить могут министра юстиции Дениса Малюську и главу Минэкономики Тимофея Милованова, рассказал аналитик Обозревателю.

По словам собеседника, членов правительства будут менять, - это абсолютно понятная жертва для поддержания рейтинга, а катализатором этого процесса станет скандал с "космическими" премиями.

"Безусловно, ротация (в правительстве - Ред.) будет. Об этом сигналы поступают из абсолютно разных источников, так или иначе, близких к партийной верхушке и к Офису президента. По моей информации, недовольны несколькими министрами", - сказал эксперт.

Читайте также"В 12 раз больше оклада": министр юстиции начислил себе крупные премииРанее СМИ узнали, что президент Владимир Зеленский встретился с премьером Алексеем Гончаруком, и они поговорили о слитых "пленках Гончарука". Во время разговора глава правительства якобы согласился на отставку тех министров, которых захочет уволить Офис президента.