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СМИ узнали о встрече Зеленского и Гончарука: президент отреагировал на слитые пленки

16 января 2020, 10:19

Гончарук поговорил с президентом и согласился на отставку членов Кабмина, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что Владимир Зеленский снисходительно отреагировал на пленки, на которых якобы записан голос Алексея Гончарука - Гончарук отставка
Владимир Зеленский снисходительно отреагировал на пленки, на которых якобы записан голос Алексея Гончарука, узнали журналисты / УНИАН

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком и поговорил об информационной атаке на главу Кабмина.

Украинский лидер снисходительно отреагировал на пленки, которые были слиты, он знал об этом разговоре еще в 2019-м, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источники в Офисе президента.

По словам собеседника, премьер согласился на отставку тех министров, которых захочет уволить ОП.

"…президент встретился с премьер-министром и обсудил информационную атаку на главу правительства… Зеленский снисходительно отреагировал на слитые пленки…", - отмечается в материале.

Ранее в Сеть попали аудиозаписи, на которых якобы записан разговор Алексея Гончарука с рядом членов Кабмина. Премьер якобы признал, что является дилетантом в вопросах экономики. Позже появилась информация об отставке Гончарука с поста, но ее не подтвердили в правительстве.

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