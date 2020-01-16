Первая отставка в Кабмине: назван уходящий министр и преемник

Алена Бабак покидает пост министра по собственному желанию / Фото: УНИАН

Народные депутаты от Слуги народа получили информацию о внесении в парламент представления об отставке министра развития громад и территорий Алены Бабак.

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники, заседание планируют провести 17 января.

"Коллеги! Информирую Вас, что сегодня в парламент поступит представление премьер-министра Украины об увольнении с занимаемой должности министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра. Кандидаты будут приглашены на заседание комитета.

Данные вопросы относятся к предмету ведения нашего комитета, поэтому предлагаю провести завтра в 9:00 заседание комитета в зале # 11 по адресу: ул. Грушевского, 18/2 для рассмотрения двух вопросов повестки дня:

об увольнении А.В. Бабак с должности министра;

о назначении кандидата на должность министра.

Прошу учесть данные обстоятельства и внести изменения в свой график. Повестка дня будет отправлена дополнительно после поступления в Аппарат ВРУ представления премьера. Прошу проинформировать об участии в заседании. И попрошу не опаздывать. Спасибо", - сказано в тексте сообщения, которое получили "слуги народа".

По неподтвержденной информации, пост Бабак займет нардеп от Слуги народа Елена Шуляк.

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